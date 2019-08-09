Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2019’un ilk yarısında Türkiye’ye sağlık ve tıbbi amaçlarla gelen yabancıların sayısı 2018’in aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 364 bin kişiye ulaştı. Söz konusu dönemde özellikle Avrupa ülkelerinden gelenlerin sayısında dikkat çekici bir artış yaşandı. Türkiye’ye gelen İngilizlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 123 artarak 30 bin 460 kişiye ulaşırken İtalyanlarda yüzde 300, İsveçlilerde yüzde 100, Fransızlarda yüzde 50 ve Almanlarda yüzde 32 artış görüldü. Türkiye’nin sağlık turizmi sektöründe en büyük payın saç ekimine ait olduğunu belirten Now Hair Time Kurucu Ortağı Melik Yağmur “Sağlık turizmi için Türkiye’ye gelen Orta Doğuluların yanı sıra ABD ve Avrupa ülke vatandaşlarının da ilgisi son dönemde arttı. Türkiye’nin saç ekimi alanında yalnızca bir bölgeye hizmet verdiğine dair imajı da bu ilgiyle birlikte ortadan kalkıyor. Mesela 2019’un ilk yarısında Avustralya’dan 4 bin 766, Güney Asya ülkelerinde bin 930, Orta ve Güney Amerika ülkelerinden de 3 bin 309 kişi Türkiye’ye geldi. Yıl sonunda bir milyon ziyaretçi rekor bekliyoruz” dedi.

Türkiye’de yapılan saç ekimi işlemlerinin yalnızca ucuz olduğu için tercih edilmediğini belirten Yağmur “Son teknoloji ekipmanlar, gelişmiş teknikler ve uzman doktorlarımız, tüm dünyaca tanınıyor. İnsanlar sağlık alanında karar vermeden önce yalnızca fiyata değil kalite ve güvene de bakıyor. Türk hekimleri yurt dışında bu kalite ve güveni sağlamış durumda” diye konuştu.