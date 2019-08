Türkiye Gazetesi

Sağlam KOBİ Projesi kapsamında Sia Insight tarafından yapılan “Türkiye’deki KOBİ’lerin Afet Direnci Araştırması”nın sonuçları açıklandı. Yüz yüze görüşme yöntemiyle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da 400 KOBİ ile anket yapıldı. İmalat, toptan perakende, ulaştırma, konaklama başta olmak üzere 10’u aşkın sektör ile görüşüldü. Buna göre; her 10 KOBİ’den 7’sinin acil durum aylem planı bulunmuyor. Yüzde 49’u acil durumlara hazırlıklı olduğunu söylüyor. Ancak bunu söyleyenlerin yarısının, acil eylem planı bulunmuyor. Acil durum ve afetlere hazır olmak için KOBİ’lerin yüzde 46’sı herhangi bir eğitim almadı. Her 10 KOBİ’den 6’sı, hiç tatbikat yapmadığını bildiriyor. Araştırmanın sonucunda “KOBİ’lerde risk algısı yok, varsa da çok düşük seviyede. İşletmeler, coğrafyalarının risklerini minimize etmek için harekete geçmiyor” görüşüne varıldı. UPS Türkiye Direktörü Burak Kılıç “Herhangi bir afetten sonra KOBİ’lerimizin yüzde 80’i, 24 ay içerisinde ölüyor. Çünkü yeteri kadar afet bilinciyle hazırlık yapmıyoruz. Her bir KOBİ öldüğünde yaklaşık sekiz kişi işsiz kalıyor. KOBİ’leri yaşatmak ekonomiyi yaşatmak demektir. Bunu önemsememiz lazım” dedi.