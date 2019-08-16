Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, Türkiye’de e-ticaretin son beş senede ortalama yüzde 30 büyüdüğünü belirterek “Ülkemizde her dört tüketiciden biri internetten alışveriş yapıyor” dedi. Alışkanlıkların da bu süreçte değiştiğini belirten Düzgün “Perakende sektörünün geneline baktığımızda, tüketiciler satın almak istedikleri ürünü belirledikten sonra dijital dünyada satın alma yolculuğuna başlıyor. Markayı, ürünü, teknik özelliklerini, üreticinin ve ürettiği ürünün tüketici yorumlarını okuyup, satın almak istedikleri ürünün rakipleriyle kıyaslamasını yapıp, karar aşamasına geliyor” şeklinde konuştu.