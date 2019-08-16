Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), tarafından gerçekleştirilecek organizasyonda 60 ülkeden 90 firma alım için gelecek. Ekim ayında Hong Kong’da Mega Show fuarına katılacaklarını, kasım ayında Ukrayna’ya bir ziyaret düzenleyeceklerini ve hemen ardından Invitation Only etkinliğini İstanbul’da gerçekleştireceklerini belirten EVSİD Başkanı Burak Önder, “Invitation Only etkinliğimiz artık hem iç pazardaki üretici firmalarımız hem de yurt dışındaki önemli ithalatçılar tarafından kabul gören, sektörün ülkemizdeki en elit organizasyonu hâline geldi. Biz B2B odaklı ve özel davetlerle, önceden belirlenmiş ikili iş görüşme randevularına dayanan bir konsept geliştirdik. Türkiye’de ilk kez EVSİD tarafından hayata geçirilen bu organizasyonda üretici ve alıcılar iki gün boyunca bire bir görüşmeler gerçekleştirebiliyor, sosyal aktivitelerde kaynaşma imkanı yakalıyor ve çoğu defa ticari bağlantılar ile sonuçlanan birlikteliklere imza atıyorlar. Bu yıl henüz etkinliğimize üç aydan uzun bir süre olmasına karşın 52 katılımcı sayısına ulaştık. Yer kapasitemiz sınırlı olduğundan bu yılki hedefimiz 60 üretici firmaya ev sahipliği yapmak. Alıcı tarafında ise 60 ülkeden 90 firmayı görüşmelere dâhil etmek istiyoruz” dedi. Bu yıl için belirlenen hedef pazarların Latin Amerika ve Avrupa olduğunu anlatan Önder, 2020 için ise Afrika, AB, Uzak Doğu ve Latin Amerika pazarlarını radarlarına aldıklarını söyledi.