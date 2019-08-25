Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boyları 5 metre ile 50 metre arasında değişen 200’ün üzerinde tekne, deniz üzerinde görücüye çıkacak. 2020’nin en yeni tasarımlarının yanı sıra, 2019’un son avantajları da fuarda sunulacak. Lüks mega yatlar, katamaranlar, yelkenliler ve sürat teknelerinin yanı sıra; düşük bütçeyle deniz keyfini yaşamak isteyenler için ekonomik tekneler de fuarda yerini alacak. Boat Show Tuzla Fuarı, 2018 yılında 30 binden fazla ziyaretçiyi 6 günde ağırlamıştı. Bu yıl 9 gün sürecek fuarda; 30’dan fazla ülkeden 60 bine yakın ziyaretçi hedefleniyor. Fiyatları 60 bin TL ile 25 milyon TL arasında değişen teknenin sergileneceği fuarda, bu yıl 250 milyon TL’nin üzerinde satış hedefleniyor. Her yıl yüzde 20’ye yakın bir oranda büyüme ivmesiyle yükselen sektörün en büyük buluşmalarından Boat Show Tuzla’da; hem yerli hem de yabancı birçok dünya markası yerini alacak.