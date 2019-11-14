Dolar ve Euro'da son durum! Dolar kuru bugün ne kadar? (14 Kasım 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar ve Euro'da son durum! Dolar kuru bugün ne kadar? (14 Kasım 2019 dolar - euro fiyatları)

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump'ın ABD'de bir araya gelmesinin ardından Dolar güne nasıl başladı merak ediliyor. Dolar bugün kaç TL? Euro bugün kaç TL? 14 Kasım 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte son durum

Dolar bugün kaç TL? Euro bugün kaç TL? 14 Kasım 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'da bir araya gelmesinin ardından dolar ve euro güne yatay seyirle başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 5,7650 liradan, avro 6,3460 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 5,7630 liradan alınan dolar, 5,7650 liradan satılıyor. 6,3440 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3460 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7530 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3370 lira olmuştu.

Kaynak: AA

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