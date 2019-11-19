Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elli ülkeden 400’e yakın firma ile 9 bine yakın yabancı delegeyi ağırlayacak olan fuarda 300’ü aşkın satın alma heyeti ile bire bir görüşmeler yapılacak. Dünya Helal Zirvesi Organizasyonu Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, Müslüman nüfusunun hızla arttığını belirterek “4 trilyon doları aşkın bir piyasayı şekillendiren helal gıda pazarından Türkiye ortalama 15 milyar dolar alıyor. Helal gıda pazarı, her yıl yüzde 100 büyüyor. İç pazarın bu yıl yaklaşık 30 milyar doları bulmasını bekliyoruz. Her yıl katlanarak büyüyen bu pazar ile ilgili farkındalık oluşturmak ve ticari potansiyelimizi artırmak için düzenlenen 7. İİT Helal Fuarında, ilgili tüm sektörler bir araya gelerek dünya genelinde getirilen satın alıcılar ile profesyonel bir B2B platformunda buluşuyor” dedi.