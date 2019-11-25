Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Ulusal ve uluslararası veri sisteminden derlenen bigiler, çiftçiler, üretici örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve kurumlarla yapılan görüşmelerle ortaya çıkan rapora göre; 2019-2020 sezonu için pamuk üretiminde düşüş, tüketiminde artış bekleniyor. Pamuk üreticisinin beklediği geliri elde edememesi sebebiyle gelecek sezon TMO’nun da alım yapacağı mısıra yönelmesi bekleniyor. Mercimekte üretim alanı ve üretici sayısında kayıp yaşamamak için, ekim zamanından önce alım fiyatının açıklanmasının önem taşıdığı vurgulandı. Ayçiçeğinde ithalatın engellenmesi amacıyla gümrük vergisinin yüzde 27’den daha aşağı indirilmesi kararının gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Yine buğdayda satış fiyatlarının artması, hububat desteklerinin yüzde 100 yükselmesi, tekrardan buğdaya yönelimi artıracağı tahmin ediliyor.