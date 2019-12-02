İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7530 liradan alınan dolar 5,7550 liradan, 6,3410 liradan alınan euro ise 6,3430 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,75 liradan, euro ise 6,32 liradan satılmıştı.
Dolar bugün ne kadar? 2 Aralık döviz fiyatları
02.12.2019 - 09:20 | Son Güncelleme: 02.12.2019 - 09:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar bugün ne kadar? 2 Aralık döviz fiyatları... Serbest piyasada dolar 5,7550 liradan, euro ise 6,3430 liradan haftaya başladı.
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