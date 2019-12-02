Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7530 liradan alınan dolar 5,7550 liradan, 6,3410 liradan alınan euro ise 6,3430 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,75 liradan, euro ise 6,32 liradan satılmıştı.