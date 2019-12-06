Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,"Hayvan ithalatının sonlandırılması konusunda son derece kararlıyız. Kimsenin, besicimizin, üreticimizin, yetiştiricimizin ekmeğiyle oynamasına müsade etmeyeceğiz." dedi.
Pakdemirli: Hayvan ithalatının sonlandırılması konusunda kararlıyız
06.12.2019 - 12:22 | Son Güncelleme: 06.12.2019 - 12:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli,"Hayvan ithalatının sonlandırılması konusunda son derece kararlıyız. Kimsenin, besicimizin, üreticimizin, yetiştiricimizin ekmeğiyle oynamasına müsade etmeyeceğiz." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Pakdemirli,Hayvan ithalatı,kararlı,
667043 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/667043.aspx
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