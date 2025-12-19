İhlas Haber Ajansı
Malatya'da acı kaza! Karşıya geçmek isteyen gence yük treni çarptı
Malatya’da yolun karşıya geçmeye çalıştığı iddia edilen 17 yaşındaki genç, yük treninin çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, saat 08.45 sıralarında Malatya-Sivas karayolu üzeri Anayurt Bulvarı mevkiinde meydana geldi. Özsan Sanayi Sitesi girişinde bulunan köprüde karşıya geçmeye çalıştığı ileri sürülen 17 yaşındaki Sağdıç Buğrahan'a yük treni çarptı.
ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA
Metro istasyonunda korkunç olay! Raylara düşen yolcunun üzerinden 7 tren geçti: Kimse fark etmedi
METRELERCE SÜRÜKLENEREK ÖLDÜ
Olayda metrelerce sürüklenen genç olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağdıç Buğrahan'nın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR