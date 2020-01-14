Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da mevsim normallerinde giden hava sıcaklığı balık fiyatlarını düşürdü. Deniz suyu sıcaklığının düşmesi ile birlikte tezgahlar şenlenmeye başladı. Bu durum balık satışlarını da olumlu etkiledi. Balıkçılar, havaların soğuması ve deniz suyu sıcaklığının 6 derecelere düşmesi ile birlikte fiyatların düştüğünü söyledi. Balıkçılardan alınan bilgilere göre; hamsinin kilosu 15 lira, istavritin 15-20 lira, mezgit 30 lira, çinakop ise 40 ile 45 lira arasında değişiyor. Balıkçılar en çok talebin hamsi, çinakop ve istavrite olduğunu söylüyor.

“SU SICAKLIĞININ DÜŞMESİ İLE BİRLİKTE BALIKLAR HAREKETLENDİ”

Havaların soğuması ve su sıcaklığının düşmesi ile birlikte tezgahların şenlendiğini söyleyen balıkçı Savaş Düzenli, “Önceden su sıcaktı ve balıklar hareketsizdi yerinde yatıyordu. Su sıcaklığının düşmesi ile birlikte balıklar hareketlendi. Hareketlenince de balık tezgahlarımız şen şakrak oldu. Benim kendi bildiğim kadarıyla su sıcaklığının 6 - 7 derece olması lazım. Geçen ay mesela 14-15 derece su sıcaklığı vardı ve düşmüyordu sıcaklık. Son zamanlarda ayaz soğuklar gelince su sıcaklık seviyeleri düştü ve balıklar tekrardan hareketlendi. Şuan tezgahlarımıza her türlü balık geliyor” ifadelerini kullandı.

“GEÇEN HAFTA GÜNDE 3-4 KASA SATIYORDUM ŞİMDİ İSE 10 KASA SATIYORUM”

Balık fiyatlarına da değinen Düzenli, “En son hamsi 30-35 liraydı şuan da 15 lirayı gördü. İstavrit 25 - 30 liraydı şuanda 15 - 20 lira. Tekir 70-80 liraydı şuanda 50 lira. Çinakop 60 70 liradan aşağı yoktu şuanda 40 45 lira. Mezgit 40 50 liraydı şimdi 30 liraya kadar düştü. Hamsi, istavrit, çinakop tekir, mezgit şuan zaten en revaşta ki 4 balığımız bunlar. Vatandaş zaten haberlerden duyduğu zaman çıkıp geliyorlar torba torba alıp gidiyorlar. Önceden vatandaş gelip 1 kilo alıyordu 4 kişiyi doyurmaya çalışıyordu. Şimdi ise vatandaş geliyor 2 kiloya 30 lira veriyor 4 kişi rahatlıkla doya doya yiyor. Şuan en fazla talep hamsi ve istavritte çünkü fiyatları diğer balıklara göre daha uygun. Bu iki balık en fazla tüketiliyor. Çinakop, tekir, mezgit bunlar hamsi ve istavrit sevmeyenlerin tercihi oluyor. Geçen hafta 30 lirayken 3-4 kasa anca satardım şuanda ise günlük 10 kasa balık satıyorum” şeklinde konuştu.

“ŞUANDA ELİMİZİ SUYA VURDUĞUMUZ ZAMAN ÜŞÜYORUZ”

Hamsi ve istavritin tezgahlara neşe getirdiğini belirten balıkçı Selim Albayrak, “Biz hep söylüyoruz havanın soğuması lazım ki deniz sıcaklığı düşsün. Deniz suyu soğudukça balıklar hareketleniyor. Sıcak suda balık dipte yatıyor ve avlayamıyoruz. Balık şuanda kendini yüzeye attı buda tabi ki ister istemez tezgahlarımıza yansıyor. Şuanda elimizi suya vurduğumuz zaman üşüyoruz. Önceden su sıcaktı ve etkilemiyordu. Buda demektir ki deniz suyu baya soğumuş. Fiyatlar şuanda hamsi 15 lira, çinakop şuanda 35 40 arası. Çipura ve levrek zaten sabittir. İstavrit ise 15-25 lira arasında. İnsanlar en fazla hamsiye ağırlık veriyor. Bu seferde vatandaşımız hamsiye ağırlık verdiği için diğer balıklarımız pek satılmıyor” diye konuştu.

“TAM 8 KİLO BALIK ALDIM”

Hatay Antakya’ya ailesine balık gönderen bir vatandaş, “Çinakop balığını buradan alıp Antakya’ya gönderiyorum. Bizim oralarda çok sevilen bir balıktır. Aileme, arkadaşlarıma, misafirlerime buradan aldığım balığı gönderiyorum. Tam 8 kilo balık aldım. Çinakop ve lüfer sezonunda 10-15 defa balık gönderiyorum. Aldığım balıkları uçak ile gönderiyorum. Herhangi bir zarar gelmiyor gönderdiğimde” dedi.