Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Yüksek Hızlı Treninin (YHT) 2009’da hizmete girdiği dönemde, vatandaşı hızlı trene alıştırmak için uygulanan ve yüzde 77’ye kadar indirim sağlayan abonman kartta yeni ücretlendirme dönemi başlarken, bu ücretlendirmenin YHT yolcularının sadece yüzde 5’ini etkilediği öğrenildi. Abonman yolcular için daha önce yüzde 77’e varan indirim yapılırken, alınan yeni kararla 15, 20 ve 30 binişlik paketler halinde satışa sunulan ve 60 gün geçerliliği olan abonman paketlerinde business sınıfında sırasıyla yüzde 5, 10 ve 15, ekonomi sınıfında ise aynı kartlara yüzde 15, 20 ve 25 indirim uygulanmaya başlandı. 30 günlük süre içerisinde gün içinde bir gidiş bir dönüş olmak üzere toplam 60 biniş olanağı sunan abonman paketlerinde ise business sınıfında tek tip yüzde 25, ekonomi sınıfında ise tam abonmanlara yüzde 25 ve genç paketleri yüzde 50 indirimli olarak satışa sunuldu.

YİNE DE İNDİRİMLİ

Yeni sistemle birlikte örneğin Ankara-Polatlı arasında ekonomi sınıfında 30 gün süreli 60 binişlik kartla seyahat eden bir yolcu, eski indirimli paket fiyatıyla 4,80 lira öderken yeni indirimli paket fiyatıyla 14,62 lira ödeyecek. Aynı parkurda normal bilet alarak seyahat eden yolcu ise 19,50 lira ödeyecek. Abonman yolcularına bu seyahatte 5 liralık indirim uygulanmış olacak. Aynı abonman kartıyla Ankara-Eskişehir arasında seyahat eden bir yolcu eski indirimli paket fiyatıyla 10,40 lira, yeni indirimli paket fiyatıyla 28,13 lira ve normal bilet alan yolcu ise 37,5 lira ücret ödeyecek.

YOLCULARIN SADECE YÜZDE 5’İ ETKİLENDİ

2019 yılı verilerine göre YHT’lerde toplam 8 milyon 273 bin 811 yolcu seyahat etti. Bu yolculukların 433 bin 723 adeti abonman yolcusuna ait olarak gerçekleşirken, abonman yolcusunun toplam yolcu sayısına oranı yüzde 5 oldu. TCDD’de seyahat eden toplam abonman yolcu sayısının 18 bin olduğu öğrenildi.

