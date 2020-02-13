Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyada 420 mağazası ile erkek moda sektörüne öncülük eden ve bünyesinde Damat Tween ve D's Damat markalarını bulunduran Orka Holding, yeni dönemde performans pazarlama, dijital medya planlama ve satın alma çalışmaları konusunda Digital House ile anlaştı.



2015 yılından bu yana markalara dijital medya planlama ve satın alma, performans reklam yönetimi, veri analizi ve raporlama alanlarında hizmet veren Digital House’un müşteri portföyünde Little Caesars, NN Hayat ve Emeklilik, Borusan Premium, Tekzen, Fuzul Grup, Tahincioğlu, DAP, Superga, Crocs, Adore Oyuncak, Aker ve English Home gibi farklı sektörlerden birçok marka bulunuyor.