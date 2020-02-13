Tüm dünyada 420 mağazası ile erkek moda sektörüne öncülük eden ve bünyesinde Damat Tween ve D's Damat markalarını bulunduran Orka Holding, yeni dönemde performans pazarlama, dijital medya planlama ve satın alma çalışmaları konusunda Digital House ile anlaştı.
2015 yılından bu yana markalara dijital medya planlama ve satın alma, performans reklam yönetimi, veri analizi ve raporlama alanlarında hizmet veren Digital House’un müşteri portföyünde Little Caesars, NN Hayat ve Emeklilik, Borusan Premium, Tekzen, Fuzul Grup, Tahincioğlu, DAP, Superga, Crocs, Adore Oyuncak, Aker ve English Home gibi farklı sektörlerden birçok marka bulunuyor.
Orka holding digital house ile anlaştı
13.02.2020 - 11:55 | Son Güncelleme: 13.02.2020 - 11:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bünyesinde Damat Tween ve D's Damat markalarını bulunduran Orka Holding, yeni dönemde performans pazarlama, dijital medya planlama ve satın alma süreçlerini Digital House’a emanet etti.
Tüm dünyada 420 mağazası ile erkek moda sektörüne öncülük eden ve bünyesinde Damat Tween ve D's Damat markalarını bulunduran Orka Holding, yeni dönemde performans pazarlama, dijital medya planlama ve satın alma çalışmaları konusunda Digital House ile anlaştı.
Kaynak: TGRT Haber
Etiketler : Orka holding,digital house,
681081 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/681081.aspx
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