Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayisinin yüksek teknoloji merkezi Teknopark İstanbul’u ziyaret ederek yapımı tamamlanan 2. Etap binalarının açılışını yaptı.

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından kendilerine bilim ve sanayi alanında doğru hedefler belirleyip planlı ve kararlı şekilde ilerleyen ülkelerin, dünyada söz sahibi bir yere geldiğine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

Türkiye, Menderes ve Özal dönemi dışında böyle bilinçli bir hedefe sahip olmadığı ve gerekenleri yapmadığı için yarıştan kopmuştur. Yeniden bu yarışa dâhil olmamız son 17 yılda demokraside ve ekonomide gerçekleştirdiğimiz adımlar ve atılımlar sonucu gerçekleşmiştir. Nitekim içinde bulunduğumuz Teknopark da rahmetli Turgut Özal’ın bir projesiydi. Bu bölge 1988 tarihinde, yani bundan tam 32 sene evvel Bakanlar Kurulu kararıyla İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı Proje Alanı olarak belirlendi. Havalimanı 2001’de biterken, işin teknoloji parkı boyutu tamamıyla görmezden gelindi. Ne mutlu ki projenin teknopark ayağını hayata geçirmek bize nasip oldu.

Teknopark İstanbul’da 312 şirket ve kuluçka merkezindeki girişimcilerin beş binin üzerinde çalışanı istihdam ettiğini kaydederek “Savunma sanayi başta olmak üzere pek çok alanda öncü projeler burada ortaya çıktı. ASELSAN, TAI, TEI, Roketsan, BMC Power gibi büyük şirketler, Altınay Havacılık, Fourtech, Femsan, Armelsan, Figes gibi yüksek teknoloji firmaları burada yerli ve milli projelere imza atıyor. Ülkemizin gururu MİLGEM Korvet, Altay Tankı, ANKA İHA, AKYA Torpido ve LHD amfibi hücum gemisi gibi projelerin AR-GE çalışmaları Teknopark İstanbul’da yürütülüyor. Odak teknoloji alanlarında ondan fazla üniversite burada akademi-sanayi iş birliğinin başarılı uygulamalarını hayata geçiriyor. Teknopark İstanbul, yabancı şirketleri de cezbediyor. Bunlar arasında BASF yenilik merkezi, Boeing’in ülkemizdeki inovasyon merkezi, küresel otomotiv sektörüne hizmet veren dünyanın lider motor aktarma organları ve araç mühendisliği şirketi FEV Türkiye de yer alıyor” diye konuştu.

Finansman maliyetlerinin düşmesiyle yatırım ikliminin, yeniden canlanmaya başladığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

Otomobilden konuta kadar her sektörde bunun işaretlerini görüyoruz. Ekonomiye güven artıyor. Üretim cephesinden rekorlar gelmeye başladı. Sanayi üretimimiz 21 ay sonra yüzde 8,6’lık bir artışla rekora imza attı. İmalat sanayinde siparişler artıyor.

Hükûmet olarak yatırım AR-GE istihdam desteği veriyoruz. Faizler düşmüş durumda. Uluslararası kuruluşların felaket senaryolarını boşa çıkardık. Şimdi hepsi ‘Hata etmişiz. Aslında Türkiye hızlı toparlanacak’ demeye başladı.

Buradan tüm iş dünyamıza seslenerek diyorum ki, zaman, yatırım zamanıdır. Yatırım olacak ki üretim olsun ve istihdam artsın. Hükûmet olarak yatırım desteği veriyoruz, üretim desteği veriyoruz, AR-GE desteği veriyoruz, istihdam destekleri veriyoruz ve faizler ciddi manada tek haneli rakama düşmüş vaziyette. Öyleyse şimdi girişimcinin artık yatırım zamanıdır. Yatırım istihdamı getirecektir. İstihdam üretimi ve ardından da rekabeti getirecektir. Yani üzerimize düşen her şeyi biz yapıyoruz. Girişimci de üzerine düşeni yapsın. Sonra geç kalırsınız.



TERSİNE “BEYİN GÖÇÜ” BAŞLADI

Ülkemizdeki 85 teknoparkımızın hepsinde de firmalara son derece cazip teşvikler sunuyoruz. Ülkemizin en kabiliyetli gençleri, en başarılı girişimcileri bu kampüslerde hayallerini gerçeğe dö-nüştürüyor, ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Bu gibi merkezler tersine beyin göçünü de teşvik ediyor. Yurdumuza dönecek araştırmacılara birinci sınıf iş ortamları sunuyor. Birçok Türk mühendis ve profesyonel, yurt dışındaki prestijli işlerini bırakıp sırf bu projede yer almak için büyük bir heyecanla vatanlarına döndüler. Şimdi Türkiye’nin teknoloji üssü Bilişim Vadisi’nde geleceği şekillendirecek çalışmalar yürütüyorlar.