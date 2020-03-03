Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin savunma sanayi kuruluşlarında görev yapan mühendis ve uzmanlarla, mühendislerin ürettiği sistemleri kullanan askerler bir araya geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bahar Kalkanı Herekâtı’nın yönetildiği 2. Ordu Komutanlığı Serinyol Komuta Merkezi’nde, mühendislerle askerleri bir araya getirildi. Varank başkanlığında Hatay’da yapılan toplantılarda, milli imkânlarla geliştirilen savunma teknolojilerinin operasyonlarda daha verimli kullanılması ve muhmetel ihtiyaçlar masaya yatırıldı. Daha sonra Bahar Kalkanı Harekatı’nın yönetildiği komuta merkezinde ASELSAN, ROKETSAN; BAYKAR VE TÜBİTAK’A BAĞLI SAGE, BİLGEM VE İLTAREN gibi enstitülerde görevli uzman ve mühendislher ile sahada görev yapan askerler bir araya geldi.

BAĞIMLIYDIK, MİLLÎ OLDUK

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Varank, savunma sanayisinde gelinen noktanın gurur verici olduğuna dikkati çekti. Varank, şöyle devam etti: Yüzde 80 oranında dışa bağımlı olan savunma sanayimiz, bugün ekosistemde yer alan tüm aktörlerin katkılarıyla milli bir yapıya dönüştü. Yıllardır biriktirdiğimiz Ar-Ge ve mühendislik kabiliyetleri, sahada birleşti ve tıpkı bundan önceki harekatlarda olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç kattı.

SİHA MERKEZİNDE

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, mobil SİHA kontrol merkezinde bir araya geldi. Bakan Varank daha sonra harekatta görev alan SİHA’ların faaliyetleri ile ilgili uzman personelle toplantılar yaptı. Bahar Kalkanı Harekatı’nda kullanılan SİHA’lar, kısa sürede rejim unsurlarına ciddi kayıplar verdirerek dünya kamuoyunda ses getirdi.

HAVA SAVUNMA RADARINI İZLEDİ

Varank, bölgede konuşlu Hava Radar Komutanlığı’na bağlı birlikleri de ziyaret etti. Millî imkânlarla geliştirilen Türkiye’nin en büyük hava savunma radarı ile ASELSAN tarafından üretilen ve devam eden operasyonda büyük katkısı görülen Kara Soj’ın (KORAL) faaliyetlerini yerinde takip etti. Varank aynı zamanda bölgedeki sınır karakollarını ve Cumhurbaşkanlığı Milli İstihbarat Teşkilatı merkezlerini ziyaret ederek, Bahar Kalkanı Harekatı’nda görev yapan personelle bir araya geldi. Temasları sırasında Bakan Varank’a, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün eşlik etti.