Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Daha önce Çin’in talep ettiği maskeler, bugün dünyanın dört bir yanına pazarlanıyor. Son olarak Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye’ye, maske temini sağladıkları için teşekkür etti. Bu ülkelerin yanı sıra Singapur’dan da ciddi bir talep geldi. Malezyalı üst düzey yetkililer, üretici Türk firmaların listesini istedi. Firmalar ise üretimde tam kapasite çalışmaya devam ediyor.

Bu arada Türkiye’den Çin’e yapılan konfeksiyon dış satımı, bu ülkeden gelen tek kullanımlık maske talebinin etkisiyle, şubat ayında yaklaşık yüzde 500 artarak 30 milyon 500 bin dolara çıktı. Bu tutarın 13 milyon 527 bin dolarlık kısmı maske ihracatından geldi. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş “Çin’deki durum, bizim yeni pazar arayışlarımıza, başka bölgelere yoğunlaşmamıza engel olmasın. Çin’den bize yönelenler olacaktır ama bu gelip geçici. Mart rakamları bütün sektörler adına bize daha net sonuçları verecektir. Tabii ki keşke ‘olmasaydı’ diyoruz” şeklinde konuştu.