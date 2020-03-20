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Ticaret Bakanlığından 81 il valiliğine yaş sebze-meyve talimatı
20.03.2020 - 13:23 | Son Güncelleme: 20.03.2020 - 13:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık olarak yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik bazı tedbirler aldıklarını belirterek, bu tedbirlerin uygulanması konusunda 81 İl Valiliğine gerekli talimatın gönderildiğini açıkladı.
Etiketler : ticaret bakanlığı,ruhsar pekcan,sebze meyve,
689547 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/689547.aspx
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