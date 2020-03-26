Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz."
Bakan Albayrak: Bankaların dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz
26.03.2020 - 09:37 | Son Güncelleme: 26.03.2020 - 09:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz."
Kaynak: AA
Etiketler : Berat Albayrak,
691108 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/691108.aspx
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