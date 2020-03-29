Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ta kurulu TÜDEMSAŞ, çok uluslu lojistik firması GATX ile 2019 yılında imzaladığı protokol ile, 150 adet konteyner taşıma vagonu üretecekti. Gelen ek talep üzerine GATX için üretilecek vagonların sayısı 400’e çıkarıldı. Teknik özellikleri bakımından yük taşımacılığında kolaylıklar sağlayan vagonların ilk partisinin üretimi tamamlandı. 22 vagon, geçtiğimiz hafta Avusturya’ya ulaştırılmak üzere gönderildi. TÜDEMSAŞ’ta 378 vagonun üretimi devam ediyor. Dünyanın birçok bölgesinde vagon kiralama hizmeti veren GATX’e gönderilen 80 feetlik vagonların boyu 26,4 metreyi, darası 24 bin 700 kilogramı buluyor. Benzerlerine göre daha hafif daralı bu vagon; bir seferde 4 adet 20 feetlik veya 2 adet 40 feetlik konteyner taşıyabiliyor. Tam dolu iken saatte maksimum 100 kilometre hıza ulaşabilen vagonlar, boşken 120 kilometreyle yol alabiliyor. 2017 yılında yüzde 90 yerlilik oranına ulaşan, uluslararası sertifikaları da alarak küresel şirket konumuna gelen TÜDEMSAŞ; Almanya, İngiltere, Hollanda, Polonya gibi birçok ülke için de üretim yapıyor. Şirket, 1939-2019 yılları arasında 22 bin 500 vagon üretimi gerçekleştirdi.