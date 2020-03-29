Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de hayata geçirilen dev projeler, meyve vermeye başladı. SOCAR Türkiye’nin iştiraki STAR Rafineri, 2019’da ürettiği ürünlerle Türkiye’nin cari açığının azaltılmasına yaklaşık 800 milyon dolarlık katkı sağladı. STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, 2018’in ekim ayında açılan rafineride üretim aşamalarının geçen yıldan itibaren birer birer devreye alındığını söyledi. Üretilen ürünleri iç ve dış piyasada satışa sunduklarını vurgulayan İlter, 2019’un eylül ayından itibaren tam kapasiteye çıktıklarını vurguladı. İlter, geçen yılın STAR için çok önemli olduğuna değinerek, kapasitesi 10 milyon ton olan rafineride, 2019’da 7,1 milyon ton ham petrol işlediklerini aktardı. İlter “3,5 milyon tona yakın dizel ürettik. Dizel, Türkiye’de akaryakıt ürünlerinde ihtiyaç duyulan en büyük kalemlerden. Bunun yanı sıra 1,2 milyon ton jet yakıtı ve petrokimya sektörünün ham maddesi olan naftayı ürettik. Artık Petkim’in şubat ayından itibaren tüm ham maddesi STAR tarafından karşılanır hale geldi. Türkiye’de 2019’da yaklaşık 5,3 milyon ton jet yakıtı tüketimi oldu. STAR Rafineri’nin yılda 1,5 milyon ton jet yakıtı üretim kapasitesi var. Hedefimiz, Türkiye’nin akaryakıt sektöründeki dış ticaret açığını azaltmak. 2020’de 10 milyon ton ham petrol işleyerek, dış ticaret açığını minimum 1,5 milyar dolar azaltma hedefimiz var” diye konuştu.