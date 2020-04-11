Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için tarım ve hayvancılıkta bir dizi tedbir alınırken yenileri için de yasal düzenleme hazırlığı yapılıyor. Üreticilerden ise tarım ve hayvancılık için ‘seferberlik’ çağrısı geldi. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, Covid-19 salgınının, küçükbaş sektörünü olumsuz etkilediğini söyledi. Hayvansal üretim ve gıda ihtiyacının karşılanmasında aksaklık yaşanmaması için acil eylem planı uygulanmasının gerekliliğine işaret eden Çelik, salgınla mücadelede önem taşıyan ‘Evde Kal’ çağrısının koyun eti talebinde azalmaya yol açtığını bildirdi. Çelik “Bu ortamda başta yem fiyatları olmak üzere üretim maliyetleri artmışken, kesim fiyatlarının düşmesi, talebin de azalması yetiştiricilerimizi içinden çıkılmaz bir duruma itmektedir. Yetiştiricilerimizin desteklenmeleri şarttır” değerlendirmesini yaptı.

YAPILAN VE YAPILACAKLAR

∂ Hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmeye çoban desteği kapsamında 53 milyon liralık ödeme dün yapıldı.

∂ Ekilebilir tüm arazilerin üretime katılabilmesi için 21 ili kapsayan yüzde 75 hibe destekli tohum dağıtımı Afyonkarahisar’da başladı.

∂ Torba teklif taslağında yer alması planlanan düzenlemeyle, büyük market zincirlerine ürün veren çiftçi ve hayvancıların alacakları bir ay içinde ödenecek. Böylece temel gıda maddelerinin tedarik süreci aksamayacak.

∂ Tarım satış kooperatifleri birliklerinin yeniden yapılandırılan ve yılda bir taksit olmak üzere ödenen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı kredi borçlarının 2020 yılına ait borç taksit ödemesi, faizsiz olarak 2021 yılına erteleniyor. 2021 yılı dâhil daha sonraki yıllarda ödenecek taksit tutarları da faizsiz olarak birer yıl erteleniyor.

ÜRETİCİNİN TALEBİ NE?

Yetiştiricilerin yem maliyetlerinin tamamı sübvanse edilmeli.

∂ Yem bitkisi üreten yetiştiricilere faizsiz, uzun vadeli finansman sağlanmalı.

∂ Kuzu kesim fiyatlarına müdahale edilmeli.

∂ Et ve Süt Kurumu piyasaya müdahale etmeli, kesim çağına gelmiş hayvanların etlerini ‘kavurma’ gibi et ürünlerine dönüştürerek raf ömrü uzatılmalı.

∂ Piyasa ihtiyacının üzerindeki keçi sütü yetiştiricilerden alınarak süt tozuna çevrilmeli.

∂ Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurban satış ve kesim yerlerindeki altyapı çalışmalarına başlanmalı.

∂ Küçükbaş yetiştiricilerine yönelik sıfır faizli işletme kredileri verilmeli.

∂ Hayvansal üretim yapan yetiştiricilerin kredilere başvuru şartları kolaylaştırılmalı.

∂ Gıdada sürdürülebilir üretim için tarımda da millî seferberlik ilan edilmeli ve Tarım Bilim Kurulu kurulmalı.

DOMATES İHRACATI İLK ÇEYREKTE YÜZDE 10 ARTTI

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerine göre, Türkiye’nin geçen yıl 56 ülkeye yaptığı domates ihracatından 304 milyon 513 bin dolarlık gelir elde edildi. Geçen yılın ocak-mart döneminde 114 milyon 645 bin dolarlık domates ihracatı gerçekleştiren Türkiye, bu yılın aynı döneminde ise 45 ülkeye domates gönderip, ihracatını değerde yüzde 10 artırarak 126 milyon 257 bin dolar gelir elde etti. Türkiye, Rusya’ya bu yılın ilk üç ayında 41 milyon 665 bin dolarlık domates ihracatı gerçekleştirdi. Rusya’yı 18 milyon 464 bin dolarla Romanya ve 13 milyon 714 bin dolarla Ukrayna izledi.

HUBUBAT VE BAKLİYATTA ÜRETİM ARTIŞI BEKLENİYOR

Toprak Mahsulleri Ofisi, nisan ve mayıs aylarında meteorolojik anlamda beklenmedik bir durum söz konusu olmazsa buğday, arpa ve kırmızı mercimek rekoltesinin geçen yıla göre daha yüksek olacağını öngörüyor. TMO’nun hazırladığı ‘Hububat ve Bakliyatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizi Raporu’na göre ülkede mart ayı yağışları geçen yıla göre yüzde 29 arttı. Ekilişler, geçen yıla göre toplam buğdayda yüzde 1-2 civarında azalırken, makarnalık buğdayda yüzde 10 ve arpada yüzde 5-6 civarında arttı. Kırmızı mercimek ekilişlerinde de geçen yıla göre yüzde 20 artış bekleniyor. Taban gübresi ve sertifikalı buğday tohum kullanımı da geçen yıla göre yüzde 20 artış gösterdi.

FINDIK SATIŞI YÜZ GÜLDÜRDÜ

Dünyayı etkisi altına alan ve ticareti olumsuz yönde etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle birçok sektörde ihracat gerilerken, fındık sektörü mart ayında ihracatını yüzde 53,3 artırdı. Sektörün toplam ihracatının 136 milyon dolardan 209 milyon dolara yükseldiği mart ayında İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (İFMİB) yüzde 100’ün üzerinde ihracat artışı gerçekleştirmesi dikkat çekti. 46,7 milyon dolar olan ihracatını yüzde 105,4 artırarak, 96 milyon dolara çıkaran İFMİB’in başkanı Ali Haydar Gören, nisan ayında da artış beklediklerini söyledi.