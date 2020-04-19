Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Firmalara danışmanlık hizmeti veren Sistem Global Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karslıoğlu, "Şirket satın almalarının artacağını düşünüyorum. Özellikle teknoloji ve Ar-Ge odaklı birleşme ve satın almaların yoğun olacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde şirket birleşmelerini de göreceğiz. Şu an yatırım fonları tarafında ciddi bir hareketli görünmüyor ama onlar da sokağa çıkmak için hazırlık yapıyorlar" dedi.

Bu zor dönemde Varlık Fonu'nun devreye alınması gerektiğine vurgu yapan Karslıoğlu şunları kaydetti: Bu yeni dünya düzeninde Türkiye'yi söz sahibi yapacak projelere Varlık Fonu ve Kalkınma Bankası ile destek olmak lazım. Ayrıca Varlık Fonu dünyadaki şirketleri tarayarak geleceğin şirketlerine yatırım yapabilir. Fırtına geçtikten sonra rotayı belirleyip hızla harekete geçmeliyiz. Bizim de yurt dışında ofislerimiz var. Böyle bir şey olursa biz de gönüllü destek veririz."