Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Enerji Bakanlığının 7,45 TL’lik satış fiyatı tavsiyesi ile piyasa sürdüğü yerli ve millî BOREL için, 20 TL isteyen satıcıların olduğu belirlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri yalnızca tavsiye fiyatı belirlediklerini ancak söz konusu satış fiyatının yaklaşık üç katı olduğunu ve bunun kabul edilemeyeceğini vurguladı. Ticaret Bakanlığı yetkilileri durumdan haberdar olunca, yerli ürünü fahiş fiyatla satışa sunanların "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu"nda incelenmesini kararlaştırdı. Bunu yapan kişi ve kurumlar hakkında, gerekirse cezai işlemlere varan yaptırımlar uygulanacak.