Her zaman vatandaşa yardımcı olmaya çalıştıklarını vurgulayan Yardımcı şunları kaydetti: Her ramazanda kırmızı ete zam olacağı yönünde provokatif açıklamalar oluyor. Kimse itibar etmesin. Geçen sene de aynısını yaptılar ama biz 'Kırmızı ete zam yok' dedik ve yapmadık. Esnafımız da bize uydu, 2 lira olan gideri bile tezgâha yansıtmadı. Geçen sene sözümüzü nasıl verdiysek bu sene de vatandaşımızın rahatça etini alıp tüketmesi için zam yapmıyoruz.

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç da Covid-19 salgını sebebiyle kapalı olan hayvan pazarlarının belirli gün ve yerlerde açılmasını talep etti. Ramazan dolayısıyla kırmızı et tüketiminin artacağını dile getiren Tunç, "Şu anda Covid-19 salgını sebebiyle hayvan pazarlarının kapalı olması küçük hayvancılık işletmelerini bir nebze de zora sokmuş durumda. Küçük işletmeler besledikleri hayvanları satamıyorlar. Biz kırmızı et üreticileri olarak hayvan pazarlarının belirli gün ve yerlerde de olsa açılmasını talep ediyoruz" dedi.