Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte yüzde 50'ye kadar fiyat avantajı sunan ramazan fırsatları:

¥ CarrefourSA ramazan kolilerini, 49,90 lira ile 149,90 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkardı.

¥ Migros 13 üründen oluşan Bereket kolisini 44,90 TL, 22 ürünlü Lezzet kolisini 79,90 TL ve 31 ürünlü Ziyafet kolisini ise 109,90 TL’den müşterilerine sunuyor. Ayrıca HediyeM kartlara kasalardan en az 5 TL, en fazla 500 TL yüklenebiliyor.

¥ BİM Hediye Kartları 50 TL, 100 TL limitli bakiyeli ve yüklenebilir bakiyeli seçeneklerden oluşuyor ve tüm mağazalarda geçerli oluyor. Ayrıca BİM isteğe göre ramazan kolisi de hazırlıyor.

¥ A101, 50, 100, 150, 200 TL’lik hediye çeki veya SMS ile telefona yönlendirilebilecek sanal çek imkânı sunuyor.

¥ Metro Toptancı Market, 63 liradan 139 liraya kadar dört farklı koli seçeneği sunuyor.