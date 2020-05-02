Bundan sonra gemilerdeki vaka durumlarının kamu ile paylaşılmayacağı belirtilen donanmanın açıklamasında, bunun sebebi belirtilmedi. Ancak savaş gemilerindeki vakaların son zamanlarda tartışmalara yol açmasının, donanmanın bu karar almasında etkili olduğu ifade ediliyor. Son defa açıklanan verilere göre Roosevelt uçak gemisindeki vaka sayısı 1.155'e çıktı. Uçak gemisinde görevli 43 asker iyileşirken üç asker ise Guam adasında tedavi altına alındı. Diğer taraftan "USS Kidd" muhrip gemisindeki vaka sayısı da 78'e yükseldi. Kidd muhrip gemisi, Pentagon tarafından virüs salgını sebebiyle ABD'nin güney kıyılarında artan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla bölgeye sevk edilmişti.
Gemilerdeki vaka sayısı son defa açıklandı
02.05.2020 - 04:56 | Son Güncelleme: 02.05.2020 - 04:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD donanması, Amerikan savaş gemilerindeki güncel Covid-19 verilerini son defa kamuoyu ile paylaştı.
Etiketler : abd,abd koronavirüs,
700999 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/700999.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER