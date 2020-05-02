Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bundan sonra gemilerdeki vaka durumlarının kamu ile paylaşılmayacağı belirtilen donanmanın açıklamasında, bunun sebebi belirtilmedi. Ancak savaş gemilerindeki vakaların son zamanlarda tartışmalara yol açmasının, donanmanın bu karar almasında etkili olduğu ifade ediliyor. Son defa açıklanan verilere göre Roosevelt uçak gemisindeki vaka sayısı 1.155'e çıktı. Uçak gemisinde görevli 43 asker iyileşirken üç asker ise Guam adasında tedavi altına alındı. Diğer taraftan "USS Kidd" muhrip gemisindeki vaka sayısı da 78'e yükseldi. Kidd muhrip gemisi, Pentagon tarafından virüs salgını sebebiyle ABD'nin güney kıyılarında artan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla bölgeye sevk edilmişti.