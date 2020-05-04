Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının 2020'nin ilk dört ayında 291 liradan 379 lira seviyesine yükseldiğine dikkati çekerek, sadece nisanda 44 lira değer kazandığı göz önünde bulundurulduğunda alım için şu anki değerlerin uygun seviyeler olmadığını söyledi. Covid-19 sürecinde düğünlerin dünya genelinde eylül, ekim ve kasım aylarına ertelendiğine işaret eden Memiş, bu durumun altın fiyatlarındaki düşüş beklentisini güçlendirdiğini kaydetti. "Mayısta altının gram fiyatında 340-390 lira aralığını takip edeceğiz” diyen Memiş, altının gram fiyatında 370-360-350 ve 340 lira seviyelerinden kademeli alımlar gelebileceğini, özellikle dolar/TL'de yaşanabilecek düşüşlerin altında alım fırsatları sunacağını ifade etti.