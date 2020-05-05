Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,94, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 6,71 oldu. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve talepteki azalmaya rağmen gıda fiyatlarındaki artış enflasyonu yüksekte tutuyor. Salgın ve ramazan sebebiyle gıdaya talep artmıştı. Bu süreçte geçtiğimiz iki aylık süreçte gıda ürünlerine, yüzde 30-60 arasında spekülatif zamlar gelmişti. Nitekim nisanda da ürün bazında en yüksek fiyat artışı yüzde 46 ile sarımsakta gerçekleşti. Onu yüzde 30 ile kivi, yüzde 27 ile portakal, yüzde 20 ile havuç, yüzde 18 ile elma, yüzde 17 ile limon, yüzde 15 ile yumurta, yüzde 12,6 ile mercimek takip etti. En çok ucuzlayan ürün ise yüzde 44 ile mevsim sebzesi patlıcan oldu. LPG yüzde 20, tüp gaz ücreti yüzde 11,5, benzin yüzde 10,3 ucuzladı.

Tedarik zinciri ve üretimde problem olmaması, yaz aylarının da yaklaşması sebebiyle önümüzdeki dönemde gıda enflasyonunda gerileme bekleniyor. Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı H. Ali Yılmaz "Bize günde üç bin tonun üzerinde meyve-sebze giriyor. Hava sıcaklığı artıkça üretim artacak ve mayısın ortalarına doğru bu rakam beş bin tona ulaşacak. Tüketicilerin şüphesi olmasın. Antalyalı üreticiler, fazlasıyla Türkiye'ye yeter" dedi.

KİRA ZAMMI EN ÇOK YÜZDE 12

Nisan enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kiralara yapılacak artış oranı da belli oldu. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında yüzde 12,66 rakamı ortaya çıktı. Böylece kiralara yapılacak artış oranı, maksimum bu düzeyde olacak.