Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tur Operatörleri Platformu Dönem Sözcüsü Cem Polatoğlu, koronavirüsten bütün sektörler gibi turizm sektörünün de etkilendiğini belirterek "Turistler artık 1.000 kişilik otellere değil butik otellere veya villalara talep edecek. Çözüm yazlıklar olacak. TÜRSAB AR-GE verilerine göre Türkiye'de tam 3,5 milyon yazlık var. Yazlıkçılar konutlarını kullanmadığı durumda sertifikalı seyahat acentalarına kiralayabilir. Eviniz kiralandıkça çok ama çok para kazanacaksınız. Hem de evine, dönemine göre haftada 5-20 bin TL arası. Bu rakam Avrupalı için çok değil. Bir hafta, bütün aile için ödenecek rakam 600 ila 2 bin 500 avro. Yani beş kişilik aile için, günlük kişi başı 15 ila 70 avro" dedi. İspanya, İtalya, Amerika, Fransa ve bu konuda uzman ülkelerde olduğu gibi yazlık evlerin vergilerinin normal vergilerin üzerinde olacağını ifade eden Polatoğlu "Böylece hem insanlar ikinci konutlarını turizme yönlendirecek hem de belediyeler kışın 40 bin, yazın bir milyon olan beldelerinde daha iyi hizmet verecek. Ağırlıklı olarak yabancılara kiralanacak olan bu evler, sertifikalı, dil bilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRSAB teminatlı seyahat acentaları tarafından yurt içi ve dışında pazarlanacak" diye konuştu.

Fatih Keçe ADANA İHA

