Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR - Koronavirüsten en fazla olumsuz etkilenen sektörlerden biri de turizm oldu. Pandeminin etkisiyle dünya turizm sektörünün zararı 100 milyarlarca doları bulurken birçok ülke normalleşme için ilk adımlarını atmaya başladı. Bu süreçte salgına karşı verdiği başarılı mücadele ile dikkatleri üzerine çeken ve güvenli ülke algısı oluşturan Türkiye yabancı ziyaretçilerin ilk tercihi hâline geldi. Dijital seyahat platformu Shallwego ile 130 ülkede bir milyondan fazla otel ile hizmet veren ACY Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemil Yıldırım, ramazan ayı sonrası rezervasyonlarda ciddi bir hareketlilik beklediklerini belirterek yurt dışındaki tur operatörlerinin Türkiye'yi ilk sıraya koyduğunu söyledi. Yıldırım "Mayıs sonu turizmde normalleşmeye gidileceğini öngörüyoruz. Koronavirüs salgını sebebiyle evlerinde karantinada olan insanlar sabırla tatil yapmayı bekliyor. Yurt dışındaki tur operatörlerinden de edindiğimiz bilgilere göre minimum seviyede olan tur satışlarında Türkiye ilk sıralarda yer alıyor. Bu da bizi motive ediyor. Yurt içinde turizm sektörünün Ramazan Bayramı ile tekrar hareketliliğe kavuşacağını, global anlamda da olumlu gelişmelerin etkilerini artıracağını umuyoruz. Türkiye, diğer ülkelere göre gerek sağlık altyapısı gerekse diğer hizmetler olarak en güvenli liman olacak" dedi.



ESKİYE DÖNÜŞ ZAMAN ALACAK

Yıldırım, salgının tatil alışkanlıklarını da değişikliğe sebep olacağını ifade ederek şunları kaydetti: Otellerde hijyen şartları değişecek, açık büfe anlayışı yerini şahsi porsiyonlara bırakacak. Yemek dağıtımlarını görevliler yapacak. Kalabalık tatil yerleri yerine sakin yerlere gidilecek. Otellerdeki toplu aktiviteler, konser ve organizasyonlara ara verilecek. Bunun gibi çok daha farklı uygulamalar gelecek. Bu süreçte insanlarımızın bu duruma uyum sağlaması gerekiyor. Eskiye dönüş ise uzun zaman sonra yaşanacak. Bu süreçte önemli olan olumsuzluk enjekte etmek değil, moral aşılamaktır. Biz bütün planlarını erteleyen ve heyecanla güzel günleri hayal eden insanların hayallerine ortak olacağız. Güçlü bir sağlık altyapısına sahip, kaynaklarını yerinde kullanan, aldığı önleyici kararlarla fark oluşturan bir ülke olarak kendimizi göstereceğiz.

Bağışıklık pasaportu

Avrupa Birliği, vatandaşlarının tatil yapabilmesi için Bağışıklık Pasaportu formülü üzerinde çalışıyor. Uygulamaya göre yapılacak antikor testlerinin sonuçlarına göre kişi bazında seyahat izni verilebilecek. Bunun yanı sıra uçak yolculuklarında maske takma ya da yolcuların sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde oturtulması mecburiyeti gibi konular da gündemde.



Turistin yeni gözdesi yazlıklar

Salgınla birlikte büyük otellere olan ilgi azalırken yazlık ve villalara olan talebin artması bekleniyor. Tur Operatörleri Platformu Dönem Sözcüsü Cem Polatoğlu, koronavirüsten bütün sektörler gibi turizm sektörünün de etkilendiğini belirterek "Turistler artık 1.000 kişilik otellere değil butik otellere veya villalara talep edecek. Çözüm yazlıklar olacak. TÜRSAB AR-GE verilerine göre Türkiye'de tam 3,5 milyon yazlık var. Yazlıkçılar konutlarını kullanmadığı durumda sertifikalı seyahat acentalarına kiralayabilir. Eviniz kiralandıkça çok ama çok para kazanacaksınız. Hem de evine, dönemine göre haftada 5-20 bin TL arası. Bu rakam Avrupalı için çok değil. Bir hafta, bütün aile için ödenecek rakam 600 ila 2 bin 500 avro. Yani beş kişilik aile için, günlük kişi başı 15 ila 70 avro" dedi. İspanya, İtalya, Amerika, Fransa ve bu konuda uzman ülkelerde olduğu gibi yazlık evlerin vergilerinin normal vergilerin üzerinde olacağını ifade eden Polatoğlu "Böylece hem insanlar ikinci konutlarını turizme yönlendirecek hem de belediyeler kışın 40 bin, yazın bir milyon olan beldelerinde daha iyi hizmet verecek. Ağırlıklı olarak yabancılara kiralanacak olan bu evler, sertifikalı, dil bilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRSAB teminatlı seyahat acentaları tarafından yurt içi ve dışında pazarlanacak" diye konuştu.

Fatih Keçe ADANA İHA

