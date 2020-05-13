Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya ekonomisi pandemi sonrası döneme hazırlanırken, bu süreçte ülkelerin nasıl bir toparlanma performansı göstereceği de dikkatle takip edilecek. Salgınla başarılı bir mücadele yürüten Türkiye için ise beklentiler daha pozitif... Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti "Türkiye’nin sağlık sistemi yoluyla bu salgınla başa çıkabilmesinden son derece etkilendiğimi belirtmeliyim. Hastanelerde çok güçlü yatırımlarınız var. Türk sağlık sektörü koronavirüsle başarılı mücadele etti. Salgının ardından Türkiye’de, yeniden güçlü bir ekonomik büyüme bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

YATIRIMLAR SÜRECEK

Bu yıl her piyasada daralma söz konusu olacağını belirten Suma Chakrabarti "Türkiye’de V şeklinde bir iyileşmenin olacağına inanıyorum. Avrupa’daki daralma Türkiye’nin dış talebi üzerinde baskı oluşturacak. Ancak her şey negatif değil. Düşük petrol fiyatları sebebiyle pozitif katkılar görülecek. Türkiye’ye bağlılığımız güçlü. Ülkeniz, yatırım portföyümüzde en yüksek paya sahip. Yıllar içerisinde Türkiye’de 300'ün üzerinde projeye toplam 12 milyar avronun üzerinde yatırım yaptık. Sadece geçen yıl 35 projeye yaklaşık 1 milyar avro yatırdık. Bu yıl da en azından 1 milyar avroluk yatırımımız olacak. Fakat daha da olabilir. Yatırımlar konusunda pozitifim" dedi.

HIZLI TEPKİ VERDİNİZ

Türkiye'nin imalat sanayisinin çok iyi tepki gösterdiğini ifade eden Chakrabarti, şöyle devam etti: Arçelik, solunum cihazlarının üretilmesinde rol aldı. Ford Otosan ve TOFAŞ yine solumum cihazı, siperli maske ve diğer ürünler için adım attı. Gelişmelere bu kadar hızlı karşılık verilmesinden ne kadar etkilendiğimi belirtmek istiyorum. EBRD’nin iş ortaklarının bu girişimde adım atmış olmalarını görmekten de gurur duyuyorum.