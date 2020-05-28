Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlığın yanında ekonomik bir salgına da dönüşen koronavirüs pandemisi tüm sektörleri etkilemeyi sürdürüyor. Ekonomik sistemini turizm üzerine kuran ülkeler ise tatil sezonunun açılmasıyla yeni yollar aramaya başladı. Virüs nedeniyle turizmin çöküşünden büyük ekonomik kayıplara uğrayan bazı ülkeler karantina uygulamaları sona erdikten sonra, turist çekmek için çeşitli düzenlemeleri hayata geçiriyor. Bunlar arasında, uçak biletinin yarısını karşılamak, bir gecelik konaklama ücretini almamak, müze ve etkinlikleri ücretsiz hâle getirmek, vize ve pasaport işlemlerini kolaylaştırmak gibi uygulamalar bulunuyor. İşte salgın sonrası tatile çıkmanız için size ödeme yapacak ülkeler ve şartları:

¥ İtalya-Sicilya: İtalya'nın güneyinde yer alan Sicilya’da turistlerin bir otelde geçirdiği her üç gecenin biri ücretsiz olacak. Müzelere giriş ücreti alınmayacak. Ayrıca ziyaretçilerin uçak bileti ücretlerinin yarısı da karşılanacak. Bu kapsamda 50 milyon avro kaynak ayrıldı.

¥ Japonya: Japon hükûmeti turistlerin geri dönmesini sağlamak için yurt dışından gelenlerin uçak biletlerinin yarısını ödemeyi tartışıyor. Turizmi teşvik için 12,5 milyar dolarlık ek kaynak ayrıldı. Bu kapsamda, hükûmetin yurt dışından gelen turistlerin diğer seyahat masraflarını da sübvanse edebileceği belirtiliyor. Öte yandan "seyahate çık" kampanyası başlatmaya hazırlanan Japonya, ülke içinde seyahat edecek olanlara günlük yaklaşık 1.250 lira devlet desteği sağlayacak. Uygulamanın temmuz ayında başlaması bekleniyor.

¥ Meksika: Cancun’daki tatil köyleri, turistlere ücretsiz konaklama sunmayı tartışıyor. Cancun Oteller Birliğine göre, yeni sezonda ziyaretçilere ‘Cancun'a Gel 2×1’ teklifi yapılacak. Her iki ücretli gece için iki ücretsiz gece hediye edilecek, uçak biletinde indirim yapılacak.

¥ Bulgaristan: Bulgaristan'daki bazı plajlarda girişlerin yanı sıra şezlong ve şemsiye gibi imkânlar ücretsiz olacak.

YAT SEKTÖRÜ YASAKLARIN KALKMASINA HAZIRLANIYOR

Normalleşme adımları Bodrum'da denizcilik sektörünü hareketlendirdi. Tüm Yat İşletmeleri, Brokerları, Acenteleri ve Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Sevi "Alınan tedbirlerle birlikte yeni bir başlangıç yapacağız. Tekne soranlar var, biz kendi içimizdeki doğal müşterilerimizle yolumuza devam edeceğiz. 1 Temmuz'da sezonumuz başlar diye düşünüyorum" dedi. Yalıkavak Marina Direktörü Deniz Akaltan da "Pandemiyle beraber özellikle ticari yatların seyirleri yasaklanmıştı. Haziranda gelişmelere bağlı olarak bunun tekrar serbest bırakılmasını bekliyoruz. Bu da bulunduğumuz bölgedeki deniz turizminin, yat turizminin başlaması ve gelen tekne sayısının da artması anlamına geliyor" diye konuştu.

TURİSTLER REZERVASYONLARINI İPTAL ETMEK YERİNE ÖTELİYOR

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, koronavirüs sürecinde erken rezervasyonların büyük bir kısmının iptal edilmediğini söyledi. Yaz dönemi için rezervasyonların genelde ileri tarih için yapıldığına işaret eden Atmaca, şöyle konuştu: Tarihi yaklaşan erken rezervasyonların küçük bir kısmı iptal edildi, genelde tarih ötelemesi yapıldı. Önceden yapılan rezervasyonların pandemi sürecinde iptal edilmeyip ileri tarihe ötelenmesi turistlerin Türkiye'den vazgeçmediğini gösteriyor. Bir tur operatörü sahibi, ellerindeki 800 bin erken rezervasyonun az bir kısmının iptal olduğunu söyledi. Bu sektör için çok önemli.

İSTANBUL TURİZMDE PİLOT PROJELERİN LİDERİ OLACAK

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, İstanbul, Doha ve Dubai'nin koronavirüs salgını sonrasındaki süreçte turizmde pilot projelerin lideri olacağını söyledi. Son 15 yılda turizm alanında başarılı yatırımlar yapan Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emîrliklerinin inovasyon alanında oldukça ilerde olduğunu vurgulayan Pololikashvili "Bu ülkeler pilot projelerin lideri olacak. Bölgede turizmi yeniden aktif duruma getirip, canlandırmak için bize umut ve fırsat veren projeler olmasını umuyorum. Yavaş yavaş hepimiz normale dönebiliriz" diye konuştu. Pololikashvili, AB ülkelerinin sınırları sadece Şengen ülkeleri arasında açılıp, Türkiye'ye açmamasına karşı olduğunu söyledi.