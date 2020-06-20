Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği ve Tarımsal Sulama Elektrik Desteği kapsamında üreticilere toplamda 1 milyar 469 milyon 303 bin TL ödeme yapılacağını duyurdu. Dün başlanan ödemelere ilişkin yaptığı açıklamada Bakan Pakdemirli “Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 50 bin 629 üreticimize 1 milyar 434 milyon lira ödeyeceğiz. Tarımsal Sulama Elektrik Desteği kapsamında ise 35 milyon 303 bin lirayı üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız” dedi. Desteklerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre üreticilerin hesabına aktarılacağını da kaydeden Bakan Pakdemirli, 2020 yılı başından bu yana ödenen destek miktarını da açıkladı.

15,2 MİLYAR TL’YE ULAŞACAK

Bakan Pakdemirli “1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ödenen toplam destekleme tutarı 15,2 milyar TL’ye ulaşarak; 22 milyar TL Tarımsal Destekleme Bütçesinin yüzde 69,5’lik kısmı ödenmiş olacak” ifadesini kullandı. Yağlı tohumlu bitkilerde kimlik numarasının son hanesi dört ve altı olanlara 26 Haziran’da, sekiz olanlara 3 Temmuz’da ödeme yapılacak.