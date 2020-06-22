Bakan Pekcan: Tarım-hayvancılık makinaları sektöründeki AgriVirtual, Türkiye'nin hem 3 boyutlu hem de yerli-milli yazılımla yapılan ilk sanal fuarı.
Bakan Pekcan'dan önemli açıklamalar
22.06.2020 - 12:14 | Son Güncelleme: 22.06.2020 - 12:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Pekcan: Tarım-hayvancılık makinaları sektöründeki AgriVirtual, Türkiye'nin hem 3 boyutlu hem de yerli-milli yazılımla yapılan ilk sanal fuarı.
Kaynak: AA
Etiketler : Ruhsar Pekcan,
712759 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/712759.aspx
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