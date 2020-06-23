Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da sıfır aldığı otomobilinin motor arızası vermesi üzerine otomotiv bayiine dava açan tüketici, yaklaşık beş senelik hukuk mücadelesini kazandı. Antalya'da yaşayan Yaser Bayar, 2013’te bir bayiden satın aldığı sıfır otomobili, bir süre sonra motor ve şanzıman arızası çıkarınca servise götürdü. İddiaya göre arızanın üretimden kaynaklandığını kabul eden yetkili servis, aracı sıfırıyla değiştirmek yerine motorunu değiştirerek tekrar Bayar'a geri vermeyi teklif etti. Mutabakat için bir süre bekleyen Bayar ise firmanın bu teklifini kabul etmeyerek konuyu 2015’te yargıya taşıdı.

Antalya 3. Tüketici Mahkemesi, yargı süresince alınan bilirkişi raporlarına göre tüketicinin mağduriyetinin giderilmesi yönünde karar verdi. Otomotiv firmasının karara itiraz edip Antalya Bölge Adliye Mahkemesine taşıdığı davada da tüketici Bayar haklı bulundu. Firmanın bu karara da itiraz etmesi üzerine Yargıtay’da incelenen dosyada yerel mahkemenin kararı, şikâyetçi tüketici Bayar lehine onandı. Mağdur avukatı Mehmed Akif Kavçakar, mahallî mahkemenin kararının Yargıtay’da onanmasına rağmen firmanın aracı almaya yanaşmadığını belirterek "Mahkeme raporlarında malın gizli ayıplı olduğu ve motordan kaynaklı arızayı tüketicinin kabul etmesinin beklenmeyeceği belirtildi. Müvekkilim beş yıl boyunca mağdur edildi. Adalet ne kadar gecikmiş olsa da sonunda yerini buldu, bunun için mutluyuz" dedi. Kavçakar, alınan aracın sıfır dahi olsa öncelikle eksper kontrolünden geçirilmesini tavsiye etti. Karara göre şirket arızalı aracı alıp muadilini tüketiciye verecek.