Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre otobüslerde yiyecek ve içecekler mutlaka ambalajlı ve soğuk olacak. Sıcak ve açık ikramda bulunulmayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Tedbiri elden bırakmıyoruz. Otobüslerdeki ikramların gıda mevzuatına uygun olması, ikram süreçlerinin de Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun yönergelerine tam uyum sağlanması konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Taşımacıların yetki belgelerini ilk yenilenme sürecini de, ücretsiz olarak 6 ay uzattık" dedi.