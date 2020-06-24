Buna göre otobüslerde yiyecek ve içecekler mutlaka ambalajlı ve soğuk olacak. Sıcak ve açık ikramda bulunulmayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Tedbiri elden bırakmıyoruz. Otobüslerdeki ikramların gıda mevzuatına uygun olması, ikram süreçlerinin de Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun yönergelerine tam uyum sağlanması konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Taşımacıların yetki belgelerini ilk yenilenme sürecini de, ücretsiz olarak 6 ay uzattık" dedi.
Otobüslerde açık ve sıcak ikram yok
24.06.2020 - 03:44 | Son Güncelleme: 24.06.2020 - 03:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kara Yolu Taşıma Yönetmeliğinde hayata geçirilen değişiklikle, şehirlerarası yolculuklarda yapılan ikramlara yeni düzenlemeler getirildi.
Etiketler : Kara Yolu Taşıma Yönetmeliği,
713174 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/713174.aspx
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