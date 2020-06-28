Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık tedbirleri ile öne çıkan Türkiye, aynı zamanda kongre ve toplantılar için de büyük tesisleriyle, korona döneminde dünyadaki ilk büyük etkinlikleri çekmeye başladı. Sektörde faaliyet gösteren Inventum MICE turizm şirketinin kurucu ortağı Bünyat Özpak "Taylandlı büyük bir firmanın üst yöneticileri, Bodrum'da ilk toplantıyı gerçekleştirdi. Başka yabancı bir firmadan da 100 kişilik heyet, bu hafta İzmir'de toplanacak. Bunlar dünyada normalleşme ile birlikte gözlenen ilk toplantı grupları. Aynı anda 90 ülkeden toplantı gruplarını ağırlayabiliriz. Özellikle İstanbul ve Antalya; kongre merkezleri ve konferans salonlarıyla ön plana çıkıyor" dedi. Turistlerin bireysel karar verebildiğini ancak 1.000-2.000 kişilik toplantılar için alınan kararların birkaç noktadan geçtiğini dile getiren Özpak, bu kategoride kişi başı harcamanın da 900 dolardan 1.400 dolara kadar çıktığını bildirdi. Ülkelerin, toplantılar için yeni süreci izlediklerini ifade eden Özpak "Teknolojik imkanlarla bir yere kadar. Büyük firmalar, ticaret açısından bire bir ilişki kurabilmek için bu toplantıları organize ediyor. Biz de tedbirlerimizi aldık, ülke olarak hazırız" diye konuştu.