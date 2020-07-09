Serbest piyasada 6,8610 liradan alınan dolar, 6,8630 liradan satılıyor. 7,8060 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,8080 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8610 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7830 lira olmuştu.
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Serbest piyasada 6,8610 liradan alınan dolar, 6,8630 liradan satılıyor. 7,8060 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,8080 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8610 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7830 lira olmuştu.
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