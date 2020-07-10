Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halihazırda ihracatta İzinli Gönderici yetkisini aktif olarak kullanan Mars Logistics, ithalatta İzinli Alıcı yetkisini kullanan ilk firma olduğunu duyurdu. T2 transit beyanı ile Mars Logistics Tepeören Lojistik Merkezine gelen YYS belgesi sahibi müşterinin eşyası, transit beyanı varış gümrüğüne ya da antrepoya gitmeksizin İzinli Alıcı statüsünde Mars Logistics tarafından sonlandırıldı ve eşyanın ithalat işlemleri de müşteri tarafından bu tesiste gerçekleştirildi.

Yapılan bilgilendirmede; İzinli Gönderici yetkisini aktif olarak kullanan ve ihracatı yapılacak eşyanın gümrük yerine doğrudan İzinli Gönderici yetkisine sahip tesisten işlemlerini gerçekleştirerek aracın sınır gümrüğüne sevkini yapan Mars Logistics, İzinli Alıcı uygulamasını da hayata geçirerek müşterisine ithalat işlemlerinde de hem maliyet avantajı hem de zaman tasarrufu sağlamayı amaçlıyor. İzinli Alıcı uygulamasını gerçekleştirmenin Mars için geleceğe hazırlık olarak ifade eden Mars Logistics Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Günhan, "Müşteri, gerekli koşullara sahipse (YYS-1) eşyasını gümrük ya da antrepo yerine İzinli Alıcı yetkisine sahip tesislerimizden daha hızlı ve antrepolara göre daha az maliyetle çekebilecek." dedi.

"İthalat işlemleri daha hızlı gerçekleşecek"

Mars Logistics'in lider ve yenilikçi vizyonuna uygun olarak ilkleri gerçekleştirmek ve müşterilere artı değer katabilmeyi amaçladıklarını belirten Günhan, "Normal süreçte araç boşaltma ve ithalat işlemleri için gümrüğe ya da antrepoya gitmek zorundaydı. İzinli Alıcı sürecinde ise YGM'nin gümrüğe yaptığı bildirime benzer bir şekilde gümrüğe sistem üzerinden varış bildirimi yapıyoruz. Gümrük 30 dakika içinde kontrole karar verirse gelip mührü kendisi açıyor ve aracın boşaltılmasına izin veriyor. Kontrol kararı vermezse aracı kendimiz açıp boşaltmasını yapıyoruz ve gümrük sistemine boşaltma sonuçlarını girerek transit işlemini kendimiz sonlandırıyoruz. Alıcı da ithalat beyannamesini açıp vergilerini ödedikten sonra eşyasını çekebiliyor." ifadelerini kullandı.