Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı tarafından devreye alınan "Servis Bilgi Sistemi (SERBİS)" ile sahte yetkili servislerin sebep olduğu mağduriyetlerin önüne geçiliyor. "www.servis.gov.tr" internet sitesi üzerinden hizmet vermeye başlayan sistem ile tüketiciler bütün yetkili servis bilgilerine anında ulaşacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bazı fırsatçıların da arama motorlarında kendi isimlerini en üst sırada çıkararak yetkili servis gibi tüketicilere hizmet verdiğini belirterek “Bu hizmetin kalitesi, aldıkları ücret, bazen içinden parça çalınması, tamir edilmemesi, hatta ürünün çalınması gibi bize gerek tüketicilerden gerek de firmalardan şikâyetler gelmekteydi. Tabii biz Bakanlık olarak bunların denetimlerini yapıyoruz, kendilerine idari cezaları kesiyoruz” dedi.

GARANTİ BELGELERİ DE DİJİTAL OLUYOR

Bununla da tüketicinin yeterince korunamadığını ve daha bilinçli bir tüketici portföyüne ulaşmak için yeni bir çalışma başlattıklarını ifade eden Pekcan, şu bilgileri verdi: Bu çalışmamız doğrultusunda 1 Temmuz itibarıyla firmaların da bunu kullanmalarını zorunlu hâle getirerek vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Tüketicilerimizi ve firmalarımızı sahte servislere karşı korumak için 200'ü aşkın üründe 'Servis Bilgi Sistemi (SERBİS)' projesini 'www.servis.gov.tr' üzerinden hizmete sunmuş bulunmaktayız. Tüketicilerimiz, üretici ve ithalatçıların bütün yetkili servis bilgilerine güvenilir bir şekilde bu platformdan ulaşabilecek. Tüketiciler, ‘www.servis.gov.tr’ adresinden firma, marka, ürün, ithalatçı bazında sorgulama yapabildiği gibi il ve ilçe bazında da yapabilecekler. Burada sadece yetkili servis bilgilerine ulaşmakla kalmayacak, aynı zamanda mevzuatla ilgili bilgilere ulaşabilecekler, garanti ve satış sonrası hizmetlere ilişkin önemli bilgilere de bu siteden erişebilecekler.

Bakan Pekcan, ayrıca garanti belgeleri ve servis fişlerini de elektronik ortama taşıyacaklarını bildirdi.