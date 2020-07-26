Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hava ve çevre kirliliğiyle ilgili mevzuata aykırılık tespiti hâlinde kapatma dâhil bütün cezai işlemleri uygulayacaklarına işaret eden Kurum “Hava Kirliliği Yönetmeliği’ndeki değişiklikle artık tüm jeotermal tesislerin hava kalitelerini anlık izleyeceğiz, internet ortamında Bakanlığımız bu verilere anlık ulaşabilecek” dedi. Bakan Kurum; Aydın, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar şehirlerini kapsayan Büyük Menderes havzasında hazirandaki denetimlerde üç tesise mevzuata aykırı işlemden dolayı cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Havza üzerinde arıtma tesisi projesi bulunduğunu, Bakanlık olarak havzayı korumak için her türlü fedakârlığı yapacaklarını kaydeden Kurum, şehirdeki kentsel dönüşüm projeleri kapsamında İncirliova'da 206, merkezde 200, Söke'de 200 ve Çine'de 82 konut olmak üzere 688 konut için çalışma başlatıldığını kaydetti. Türkiye'de 940 bin sosyal konut üretimini tamamladıklarını, çok yakın zamanda bir milyonuncu konutu vatandaşlara teslim edeceklerini aktaran Bakan Kurum, Aydın'da üniversitenin altındaki alanda bir sosyal konut projesini devreye alacaklarını söyledi.

Söke ve Menderes Deltası arasındaki 200 bin dönümlük tarım arazisinde yaşanan hukuki meselelerin çözümü için de harekete geçildiğine açıklayan Kurum “İnşallah 20 bin vatandaşımızı ilgilendiren bu hukuki problemi de çözüyoruz. Vatandaşımız artık gönül rahatlığıyla burada tarım sürecini işletebilecek” dedi.