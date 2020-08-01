Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç “KDV müjdesi, pandemi kaybının kayda değer şekilde telafisini sağlayacak. Muhtemel ikinci dalgaya karşı iş dünyamızın rekabet gücünü artıracak. Firmalarımızın da KDV indirimleri ile oluşan avantajı fiyatlarına yansıtmalarını bekliyoruz” dedi. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl de “KDV indirimiyle birlikte yüzde 7’lik indirim uygulayacağız. Böylece cirolarımız yüzde 20-30 aralığında artar. İki milyon insanın istihdam edildiği sektörümüze son derece önemli bir destek sağlandı” diye konuştu. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel ise “Kiralamalarda KDV indirimi çok isabetli oldu. Zor bir dönemden geçen markalar için çok önemli. Cadde mağazalarının maliyeti düşecek” ifadelerini kullandı. İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel de şunları söyledi: Bu karar, KOBİ’ler ve esnafın yıl sonuna kadar nefes almasına katkı yapacaktır. Covid-19 sebebiyle etkilenen işletmelerin hızlı bir şekilde normalleşmesi için atılan adımların çok yararlı olacağını düşünüyorum.



İşletmelerin stopaj indirimi talebini geçen ay gündeme getirmiştik.