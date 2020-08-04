Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bütün dünyayı aynı anda etkisi altına alan Covid-19 salgını Türkiye'de 5'inci ayını doldurdu. Bütün dünyada ekonomileri bir anda durduran, ümitleri sıfırlayan bu salgının Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' ilan edilmesinin hemen ardından hem sağlık hem ekonomi alanında bütün tedbirleri alan Türkiye, en hızlı çıkışı sağlayan ülkeler arasında yerini aldı. Dünya devi ABD'de yüzde 32,9, sanayi gücü Almanya yüzde 10,1, AB ekonomisi yüzde 11,9 küçülürken, Türkiye kısa çalışma ödeneği, yardıma ihtiyacı olan hanelere nakdi yardım, işten çıkarmanın kısıtlanması, vergi ve kredi ötelemesi gibi tedbirlerle yangını büyümeden önleme çalışmasında başı çekti. Bütün sektörler ihtiyaca göre desteklendi. Ardından yüzlerce sektörü besleyen inşaat ve otomotive, evlenmek isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için mobilya ve beyaz eşyaya, salgından en çok etkilenen turizmin canlanması için bu sektöre yönelik uzun vadeli ve sübvansiyonlu kredi uygulaması başlatıldı ve haziran ayının başından itibaren devreye giren bu tedbirlerle ekonomiye can suyu verildi. İşte tüm bu tedbirlerin sonuçlarını, Türkiye ekonomisinin yüzde 30'unu kapsayan İstanbul'un 400 bini aşkın üyesi bulunan odası derledi. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yaptığı ve adına 'Pandemetre' denilen araştırma ile, ekonominin yedi ayı değerlendirildi ve geçen yılın yedi ayı ile karşılaştırması yapıldı. Birçok rakam gösterdi ki bu yılın yediayında, birçok rakam, geçen yılın yedi ayından çok daha iyi durumda.

Pandemetre araştırmasında, 2019 ve 2020'nin ik yarısına ait vergi tahsilatı, konut ve otomobil satışları, kredi faizleri, kartlı harcamalar, kapasite kullanım oranları, karşılıksız çek ve yeni kurulan firma gibi 11 gösterge karşılaştırıldı. Rakamlar, sıklıkla bahsedilen 'V tipi toparlanmanın' hızlandığına, ekonomik aktivitenin geçen yılı yakaladığına işaret etti

NORMALLEŞME DÖNEMİ ATILIM FIRSATI OLACAK

İTO Başkanı Avdagiç “Yılın yedi ayında pandeminin etkilerine karşı verilen mücadelede başarı sağlandı. İş dünyasına gücünü kazandıracak tedbirler, güçlü bir korunak oldu” dedi. Türkiye'nin hükümetiyle, iş dünyası ve vatandaşıyla birlikte pandemiye karşı ciddi bir mücadele örneği verdiğini de dile getiren Avdagiç “Birçok sektörümüz pandemiyle oluşan kaybını ciddi oranda düzeltmeyi başardı. Normalleşme dönemi, yeni bir atılım dönemi olma işareti veriyor. Virüsün muhtemel ikinci dalgasına karşı da gücümüzü artırdık, olumsuz etkilerden önemli ölçüde sıyrıldık. Yılın ikinci yarısı, pandemiye karşı güç kazanma yılı olacak” dedi.

İŞTE ÇIKIŞIN İŞARET FİŞEKLERİ

¥ İTO'da yeni kurulan firma sayısı yedi ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 10 arttı ve 27 bin 752'den 30 bin 509'a çıktı.

¥ Kredi ucuzladı. TL üzerinden açılan ticari kredi faizleri ise 19 Temmuz 2019'daki yüzde 24,05'lik ortalamadan 17 Temmuz 2020'de yüzde 9,30'a geriledi.

¥ Temmuz 2019'da 98,3 puan olan TCMB Reel Kesim Güven Endeksi, Temmuz 2020'de 100,7 puan oldu.

¥ İstanbul'da konut satışları bu yılın ilk yarısında yüzde 16'lık artışla 106 bini geçerken, Türkiye geneli otomobil satışları 156 binden 203 bin adede çıktı.

¥ Ocak-Haziran 2019 döneminde 475 milyar lira olan yerli ve yabancı kartlarla yapılan harcama, bu yılın ilk yarısında yüzde 7,18 artarak 509 milyar lira oldu.

¥ Konut, taşıt ve ihtiyaçtan oluşan tüketici kredileri bu yıl 24 Temmuz haftsında 622 milyar liraya yükseldi. Artış yüzde 55,04'ü buldu.

¥ İmalat sanayisinde kapasite kullanımı temmuz 2019’da aylık yüzde 76,2 seviyesindeydi. 2020 temmuzunda ise yüzde 70,07'ye geriledi.

¥ 2020'nin ilk altı ayında İstanbul'dan yapılan ihracat yüzde 16 düşerek 36 milyar dolar oldu. Hazirandan itibaren ise ihracatta da yüzde 3’lük artışlar başladı.

¥ Bankalara ibraz edilen çek tutarındaki artışa rağmen İstanbul'da karşılıksız çek tutarı geriledi. Bu yılın ilk altı ayında geçen yılın ocak-haziran dönemine göre yüzde 42'lik düşüşle 3,1 milyar lira oldu.

ONLAR DARALIYOR BİZ ATAKTAYIZ

Avdagiç “Birçok ülke yılı daralmayla kapatmayı kabullendi. Türkiye ise en hızlı toparlanıyor. Amacımız ilkler arasında olmak. Dileğimiz salgında ikinci dalga olmasın, yüzlerce sektörü besleyen turizm, taşıma, fuar, organizasyonda da kayıpların geri kazanılması” dedi.