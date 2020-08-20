Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin sanayi ihracatı, temmuz ayında 11 milyar 495 milyon 132 bin dolara kadar çıktı ve bu yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ocak ayında 11 milyar 111 milyon 944 bin dolar olarak gerçekleşen sanayi ihracatı, şubat ayında 11 milyar 130 milyon 203 bin dolara çıktı. Yıl içerisinde bu seviyeden düşmeye başlayan sanayi ihracatı, pandeminin etkisiyle mart ayında 10 milyar 16 milyon 23 bin dolara, nisan ayında ise 6 milyar 232 milyon 313 bin dolara kadar geriledi. Nisan ayından sonra sanayi ihracatında aylık bazda toparlanma başladı. Sanayi ihracatı normalleşme süreci ile birlikte mayıs ayında 7 milyar 109 milyon 533 bin dolara, haziranda 10 milyar 224 milyon 619 bin dolara, temmuzda da 11 milyar 495 milyon 132 bin dolara yükseldi. Türkiye'nin sanayi ihracatı bu rakamla bu yıl içerisinde en yüksek seviyeye ulaştı.



Sanayiye bağlı sektörlerin ihracatına bakıldığında en fazla ihracatı 2 milyar 201 milyon 411 bin dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Otomotiv endüstrisini 1 milyar 812 milyon 845 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 582 milyon 528 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 47 milyon 755 bin dolarla çelik sektörü izledi. Sanayiye bağlı sektörlere ihracatta Almanya ve ABD öne çıktı. Bu ülkeleri Birleşik Krallık, İsrail, Fransa, Norveç, Irak ve İtalya takip etti.