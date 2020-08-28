Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 461,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 461,50 liradan, 3 bin 40 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 61 liradan, 421 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 425 liradan, 2 bin 971 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 991 liradan, bin 486 liradan alınan Yarım Ziynet bin 496 liradan ve 743 liradan alınan Çeyrek Ziynet 748 liradan satıldı.