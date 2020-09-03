Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu dönemde otomobil satışları yüzde 64,2 artarak 317 bin 394, hafif ticari araç satışları ise yüzde 86,1 yükselerek 85 bin 608 düzeyinde gerçekleşti. Ağustos ayında ise yüzde 134,4 artışla 61 bin 533 araç satıldı. Satışlar, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre de otomobilde yüzde 106 artarak 44 bin 372’ye, hafif ticari araçta yüzde 265 yükselerek 17 bin 161’e çıktı.

Otomobil pazarının yüzde 86,2’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. Pazardan, C segmenti otomobiller 199 bin 91’le yüzde 62,7 ve B segmenti otomobiller 73 bin 162’yle yüzde 23,1 pay aldı.