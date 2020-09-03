2020 yılı Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Eylül'de kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Ağustos ayı TÜFE’nin 12 aylık ortalamalara göre; bu ay kira artış oranı yüzde 11,27 oldu. Örneğin; 1000 TL olan mevcut kira bedeli, zam oranı yüzde 11,27 ile beraber 1 bin 112,7 TL'ye yükselecek.
Eylül ayı kira artış oranı belli oldu
03.09.2020 - 12:38 | Son Güncelleme: 03.09.2020 - 12:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınan kira artış oranı Eylül ayı için yüzde 11,27 olacak.
Etiketler : TÜFE,
729204 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/729204.aspx
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