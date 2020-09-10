Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bir yatırım aracı olarak görülen kripto para ile artık gayrimenkul alım satımı da yapılıyor. Ancak güven sorunu ve dalgalı kripto para kuru, işlem hacminin büyümesinin önünde en büyük engel. Türkiye’de uluslararası yatırımcıya gayrimenkul satışında lider şirketlerden Tekçe Overseas Gayrimenkul AŞ’nin öne çıkan markası Antalya Homes, bu engelleri ortadan kaldırmak için Avrupa’nın önde gelen kripto ödeme çözümü platformu Utrust ile güç birliğine gitti. Bu güçlü iş birliği sayesinde Bitcoin başta olmak üzere tüm dijital para birimleriyle güvenilir şekilde gayrimenkul alım-satımına imkan sunan şirket, müşterilerinin hem günlük kripto para bozdurma limitine takılmadan hem de borsa gibi anlık dalgalanan kripto para kurlarından etkilenmeden ödeme yapmalarını sağlıyor. Bu yöntemle kullanıcılar yalnızca bir karekod okutma kolaylığında para transferi de gerçekleştirebiliyor.



PROPTECH ALANINDA ÖNEMLİ BİR HAMLE

Dünyada 400 milyar dolarlık uluslararası gayrimenkul yatırım pazarı olduğunu hatırlatan Tekçe Overseas Gayrimenkul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe, geçen yıl Türkiye’de uluslararası yatırımcıya satılan 45 binin üzerinde gayrimenkulden 6 milyar doları aşan bir gelir elde edildiğini hatırlattı. Bu pazardan Türkiye’nin daha çok pay alabilmesi için PropTech uygulamalarının önemine vurgu yapan Tekçe, bu konuda yenilikleri takip ederek, ilklere imza atmak için çalıştıklarının altını çizdi. 2018’den bu yana gayrimenkul sektöründe kripto para ile satış yaptıklarını hatırlatan Tekçe, özellikle pandemiyle birlikte seyahatlerin kısıtlanması sonucunda gayrimenkul yatırımını uzaktan yapan uluslararası yatırımcıların kripto para ile ödemeyi tercih ettiğini de aktardı. Tekçe, konuşmasına şöyle devam etti: “Değişen dinamiklere ayak uydurmak önemli. Yenilikçi gücümüzü işimizin her alanına yansıtıyoruz ve PropTech alanında da sektörde öncü olmaya devam ediyoruz. Utrust ile yaptığımız güç birliği de bu hedef doğrultusunda atılmış bir adım.”



KRİPTO PARA İLE GAYRİMENKUL ALIM-SATIMI ARTIYOR

Uluslararası para transferlerinin sıkıntılı olduğu Rusya, Çin, İran gibi ülkelerde gayrimenkul yatırım iştahının çok olduğunu ve Türkiye’de bu ülkelerden gayrimenkul alan yatırımcı sayısının gün geçtikçe arttığını söyleyen Tekçe, “Son dönemde bu ülkelerdeki gayrimenkul yatırımcılarının yatırımlarını daha çok kripto para ile yapmayı tercih ettiğini görüyoruz. Ayrıca mayıs ayındaki Bitcoin halving de yoğun teknoloji kullanımı olan Amerika ve Avrupa ülkelerinde kripto para ile gayrimenkul alımına talebi artırdı. Biz Utrust ile iş birliği yaparak PropTech ve FinTech alanlarında güçlü bir birliktelik ile güvenilir bir alım-satım imkanı sunuyoruz” dedi. Utrust CEO'su Sanja Kon ise konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Tüm pazarlarda dijital para birimlerinin tam olarak benimsenmesi için çabalıyoruz. Gayrimenkul, bunun için en açık olan pazarlardan biri. Potansiyel çok büyük. Türkiye pazarına bu kadar güçlü ve dinamik bir ortakla girmekten çok mutluyuz. "