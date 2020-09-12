Palandöken; maliyetlerinin ve borçlarının arttığını belirterek "Kapalı olduğu süreçte kazancı hiç olmayan esnafımız, kontrollü şekilde açıldıktan sonra da eski cirosuna ulaşamadı. Fatura, vergi, prim, kredi ödemeleri, yeniden artış gösteren bu salgın ortamında mümkün görünmüyor. Bu noktada yeniden erteleme ile esnaf rahat nefes alacak" dedi.
Esnaf: Borçlar ertelensin
12.09.2020 - 03:51 | Son Güncelleme: 12.09.2020 - 03:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, salgın tedbirleri çerçevesinde ertelenen prim, kredi gibi borçların, yıl sonuna kadar yeniden ertelenmesini talep etti.
Etiketler : Bendevi Palandöken,
731230 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/731230.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER