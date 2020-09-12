Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Palandöken; maliyetlerinin ve borçlarının arttığını belirterek "Kapalı olduğu süreçte kazancı hiç olmayan esnafımız, kontrollü şekilde açıldıktan sonra da eski cirosuna ulaşamadı. Fatura, vergi, prim, kredi ödemeleri, yeniden artış gösteren bu salgın ortamında mümkün görünmüyor. Bu noktada yeniden erteleme ile esnaf rahat nefes alacak" dedi.